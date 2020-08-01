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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

منوعات

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:40 م
الإصابة بضربة شمس
الإصابة بضربة شمس
وكالات
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نحب جميعًا الاستمتاع بأشعة الشمس في فصل الصيف، ولكن من المهم أيضًا أن نعتني بأنفسنا خاصة وأن درجات الحرارة تصل لمستويات مرتفعة جدًا يمكن أن تضر بصحتنا.

ويقول الخبراء إن وضع كريم الشمس ليس كافيًا، وإن البالغين والأطفال لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بضربة شمس.

ويمكن أن تكون علامات الكشف، مثل الجفاف، منقذة للحياة وتساعد على تجنب دخول المستشفى. فما هي العلامات الشائعة؟

1- الصداع
تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، إن الإرهاق الحراري ليس خطيرًا في الغالب، ومعظم الناس يمكن أن يبردوا في غضون 30 دقيقة- ولكنها حذرت من أن هذا قد يتحول إلى ضربة شمس.

وإذا كنت بالخارج طوال اليوم تحت أشعة الشمس، فمن المحتمل أنك تشعر بالقليل من الجفاف والصداع هو أحد الآثار الجانبية لذلك.

ويعد الصداع أحد الأعراض الأولى التي ستعاني منها إذا كنت تعاني من ضربة شمس. وكشخص بالغ، من السهل علاج الصداع ببعض مسكنات الألم أو إعادة الترطيب.

2- الدوار أو الارتباك
إذا كنت تشعر بالدوار أو الارتباك، فقد تكون أصبت بضربة شمس.

وبالنسبة للبالغين، يمكن التعرف على هذا العارض عادة إذا شعرت بالدوار عند الوقوف بعد الجلوس.

3- فقدان الشهية
خلال أشهر الصيف، من السهل نسيان تناول وجبة خفيفة عندما نكون في الخارج- ولكن إذا فقدت شهيتك تمامًا، فقد يكون ذلك علامة على ضربة الشمس.

ويمكن للحرارة أيضًا أن تجعلك تشعر بالغثيان، وهو ما يكفي أيضًا لإبعادك عن الأكل.

4- الشعور بالنعاس والاسترخاء
في حين أن أعراض ضربة الشمس لكل من البالغين والأطفال هي نفسها، فإن NHS تنص على أن الأطفال قد ينامون إذا أصيبوا بضربة شمس، لذا ينبغي وضع الكمادات الباردة حول الإبطين والرقبة.

وخلال الطقس الحار أو ممارسة الرياضة، يزداد خطر الإصابة بضربة شمس، وقد يكون الأطفال أكثر عرضة لذلك، لأنهم غالبًا ما يتجولون أو يلعبون مع أصدقائهم.

ومن أجل منع ذلك، تأكد من قيامك بتزويد الأطفال بالكثير من المشروبات الباردة أثناء اللعب، ويحتاج البالغون أيضًا إلى الحفاظ على رطوبتهم.

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