الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُهنئ الإمارات على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية

هنأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة".وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن جروسي قد أشاد بهذه الخطوة ووصفها بأنها "إنجاز مهم" نحو إنتاج طاقة نظيفة بالإمارات.