بالأسماء.. 8 إصابات بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، من بينهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى سبعة راكب أمام عزبة الدرملى التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وانتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أماني خيري عبد الفتاح 10 سنوات مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ونجلاء رجب أحمد 35 سنة ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأشجان خيري عبد الفتاح 8 سنوات مصابة بجروح وسحجات، وهدي عبد الفتاح عبد الحليم 30 سنة ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.كما تم نقل أحمد حسن رجب 7 سنوات مصابا بجروح وسحجات، ورئيسة عبد الفتاح أحمد 48 سنة ربة منزل مصابة بجروح وسحجات، بسملة ربيع عبد الحفيظ 13 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وباسم ربيع عبد الحفيظ 10 شهور مصابا سحجات بالجسم.وجميعهم مقيمون ملاحية على جمعة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة وتم إيداعهم بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.