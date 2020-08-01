استعجال التحريات في اتهام صاحب مصنع بانتاج منظفات مجهولة المصدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال التحريات فى واقعة ضبط صاحب مصنع غير مرخص بمدينة بدر، لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مجهولة المصدر.وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص فى مدينة بدر، لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مستخدمًا خامات مجهولة المصدر.كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها - (6) ميزان حساس - عدد (13000) كرتونة وزجاجة فارغة - خلاط كهربائى سعة (300) لتر).