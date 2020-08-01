نقل رحلات مصر للطيران المتجهة لألمانيا إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران، بداية من اليوم السبت، عن نقل رحلات الشركة (سفر ووصول) المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدن ألمانيا (برلين، ميونخ، وفرانكفورت) لمبني الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم السبت، ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، بيروت، رحلتين إلى كل من دبي وأبوظبي، ونيويورك، بالإضافة إلى رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.