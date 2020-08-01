انهيار سد فى السودان يدمّر مئات المنازل
السبت 01/أغسطس/2020 - 04:16 م
وكالاتطباعة
أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسئولة، اليوم السبت، من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.
وقالت المسئولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق: "إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان"، حسبما أفادت "فرانس برس".
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.
وأضافت فاروق: "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.
ويشهد السودان عادة أمطارًا غزيرة بين يونيو وأكتوبر. وتواجه البلاد سنويًا مخاطر الفيضانات.
وقالت المسئولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق: "إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان"، حسبما أفادت "فرانس برس".
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.
وأضافت فاروق: "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.
ويشهد السودان عادة أمطارًا غزيرة بين يونيو وأكتوبر. وتواجه البلاد سنويًا مخاطر الفيضانات.