انهيار سد فى السودان يدمّر مئات المنازل

أدى انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب-شرق السودان إلى تدمير مئات المنازل وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسئولة، اليوم السبت، من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.وقالت المسئولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق: "إنّ السد انهار الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان"، حسبما أفادت "فرانس برس".وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.وأضافت فاروق: "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول" إلى المنطقة.ويشهد السودان عادة أمطارًا غزيرة بين يونيو وأكتوبر. وتواجه البلاد سنويًا مخاطر الفيضانات.