استمرار غلق الشواطئ ومتابعة المطاعم بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، عن متابعة الموقف لحظة بلحظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة.وأضافت المحافظ أنه تم التأكيد على مديريتى التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق وشوادر بيع اللحوم والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذا توافر المواد التموينية والأساسية...وعلى جانب آخر، أوضحت محافظ دمياط استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات أمام المواطنين وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكدت أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات وكذلك الفنادق لمتابعة الالتزام بنسب الأشغال وكذا الاشتراطات الصحية والوقائية.