«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى تكريس كنيسة أبي سيفين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى تكريس كنيسة أبى سيفين.في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديس العظيم محب أبويه مرقوريوس أبي السيفين أما ترجمة حياته فقد كتبت تحت اليوم الخامس والعشرين من شهر هاتور، وفقا لكتاب التاريخ الكنسي "السنكسار".ولد سنة 224 م من أبوين وثنيين سمّياه فيلوباتير أي محب الآب، وكان أبوه ياروس ضابطًا رومانيًا وفيلوباتير جنديًا ناجحًا وشجاعًا حتى نال لقب Primicerius، وكان والده ياروس وجدّه فيروس يصيدان الوحوش من أسود ونمور ويقدمانها للملوك والأمراء مقابل مكافأة يعيشان منها، وآمنت أسرته بالمسيحية، وتدرج في جيش الرومان حتى بلغ مرتبة رفيعة واستشهد في عصر الإمبراطور دقلديانوس.