باحث: «الإخوان» كيان صنعته مخابرات صهيونية إنجليزية (فيديو)

قال إبراهيم ربيع، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تحاول أن تستعيد نفوذها مرة أخرى لتنفيذ باقى استهدافاتها، مشيرا إلى أنه تم توصيف تنظيم الإخوان الإجرامى سابقا بطريقة خاطئة بأنه مرتبط بالدين وبالأخلاق، حيث كان مدخلا مغريا للشباب.وأضاف إبراهيم ربيع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التوصيف الخاطئ للإخوان سابقا خلق نوعا من الخداع الاستراتيجي فى عقول الشباب، وفى نفس الوقت تساهم الأسر ومسئولياتهم فى متابعة وتربية أبنائهم جعلهم سعيدين أن هناك جماعة تنوب عنهم فى تلقين أولادهم مفاهيم دينية خاطئة.وأوضح أن تنظيم الإخوان كيان مصنوع بإرادة مخابراتية صهيونية إنجليزية مهمتها احتلال عقل ووجدان المواطن العربي والمسلم وتهيئته لقبول ومشاركة جغرافية سياسية وخرائط سياسية جديدة لتخدم الكيان الصهيونى، كما أنه سيقدم نفسه على أنه مبعوث للعناية الإلهية لإنقاذ الدين ورعايته أخلاقيا ولن يقدم نفسه على أنه سيفسد البلاد.وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أنه منذ تأسيس حسن البنا للإخوان ومن المعروف أن تلك الجماعة تعد تنظيما سريا لا يعلم أحد عنه شيئا، لافتا إلى أن الناس لا تعلم عنه شيئا إلا ما يريد منهم معرفته.