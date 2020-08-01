كندا: إصابة 118 ألفا و281 ووفاة 8980 بكورونا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كندا إلى 118 ألفا و281 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، بحسب بياناتلجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد بلغ 8980 وتعافى 102 ألف و906 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 26 أسبوعا.