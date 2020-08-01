مصادر كنسية: البابا تواضروس يقضى خلوته بدير الأنبا بيشوى

كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ عن أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ يقضي خلوته بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وأضافت المصادر الكنيسة في تصريحاتها: أنه من المحتمل أن يترأس البابا تواضروس الثاني، أولى صلوات القداسات الإلهية عقب قرار افتتاح الكنائس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وتابعت المصادر: أنه من المقرر أن يقضى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلوة صوم السيدة العذراء مريم بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون على أن يترأس القداسات الإلهية خلال فترة الصوم مع رهبان الدير.ومن جهتها تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة المقبلة 7 أغسطس الجاري لصوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري.وتقوم الكنائس بالإيبارشيات بتنظيم قداسين في اليوم خلال فترة الصوم ؛ لمشاركة أكبر عدد من الأقباط خلال القداسات الإلهية.وتعد الاحتفالات السنوية لصوم السيدة العذراء مريم، هذا العام، هي احتفالات استثنائية على الإطلاق، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث اعتادت الكنيسة القبطية على إطلاق احتفالات سنوية خصيصًا في صوم السيدة العذراء مريم لتكريمها، لمكانتها المتفردة لدى جميع المسيحيين والمسلمين كافة.