رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول كويتي: وصول 450 راكبًا من مصر قبل قرار حظر الطيران

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:04 م
مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي
أ ش أ
طباعة
كشف مصدر كويتي مسؤول، عن أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، اليوم السبت، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري، بلغ 4 رحلات جوية.

وأوضح المصدر - في تصريح صحفي - أن هناك 3 رحلات إضافية غير مجدولة قدمت إلى الكويت من 3 مطارات مصرية مختلفة، هي القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت، بواقع 450 راكبا من مصر و120 راكبا من بيروت.

وأضاف أن الرحلات الثلاث الإضافية وصلت إلى مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة؛ حيث وصلت الطائرة الأولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا، والثانية من الإسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا، والثالثة من سوهاج عند الساعة الثانية صباحا.

وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

موضوعات متعلقة

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

تعرف على حالة الطقس فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات للكويت

«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

«القراد» قد تصيب الإنسان بالشلل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
مدحت بشاى
تليفزيون الشعب
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
المزيد

الثقافة

اعتذارًا للمرأة.. أشرف البولاقي يُصدر كتاب «عذابات الأنثى»

انطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. 15 أغسطس

«في الذكرى الـ 29 منذ رحيله».. طه حسين عن «يوسف إدريس»: قاص بالفطرة

«التخميس» بدم الأضحية من مفردات الحارة المصرية