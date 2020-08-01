الرجاء يقدم عرضا جديدا لشراء حميد أحداد من الزمالك

قدم مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضا جديدا إلى نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات حميد أحداد مهاجم الفارس الأبيض المعار لصفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.



