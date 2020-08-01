رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الرجاء يقدم عرضا جديدا لشراء حميد أحداد من الزمالك
السبت 01/أغسطس/2020 - 03:16 م
حميد أحداد
طباعة
قدم مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي المغربي عرضا جديدا إلى نادي الزمالك من أجل الحصول على خدمات حميد أحداد مهاجم الفارس الأبيض المعار لصفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد
«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة
إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الثلاثاء.. والفتيات يتصدرن القائمة
السيسى يهنئ الإمارات على بدء تشغيل «محطة براكة»: تجسد الحلم المنشود للأمة العربية
الصور
«العيد في مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر
«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»
أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»
صلاة عيد الأضحى فى العياط
«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)
الأكثر قراءة
«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة
رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس
«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى
وفاة المذيعة بالتليفزيون المصري نشوى الطوبجي
المزيد
إنفوجراف
أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)
استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها
سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة
أيام زمان
أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟
أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»
فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى
فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان
المزيد
نجم الساعة
أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟
منوعات
رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس
خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق يوميا؟
دراسة تكشف عن خطر العزلة الاجتماعية على النساء
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد
الثقافة
اعتذارًا للمرأة.. أشرف البولاقي يُصدر كتاب «عذابات الأنثى»
إنطلاق مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية.. 15 أغسطس
«في الذكرى الـ 29 منذ رحيله».. طه حسين عن «يوسف إدريس»: قاص بالفطرة
شربل داغر يصدر كتاب «خارج القصيدة»
المزيد