حنا أنيس: الاتحاد الإفريقي أوصى بالحفاظ على استقرار القارة في ملف السد

قال الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إن الاتحاد الإفريقي أرسل ردًا على بيان مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بأفريقيا الذي صدر الشهر الماضي بشأن سد النهضة الإثيوبي بناء على دعوة رئيس الأساقفة منير حنا.وأوضح رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن الاتحاد الأفريقي أشار إلى أن كافة الأطراف قد وافقوا على وساطة الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع أطراف النزاع الحالي.ولفت حنا إلى أن الاتحاد الإفريقى شدد في رده على أهمية استمرار الأفراد والمؤسسات والدول على أداء دورهم فى الحفاظ على سلام واستقرار القارة، وأن الاتحاد يعتمد على دعم مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية والمؤسسات الدينية المماثلة لبناء روح التضامن بين المواطنين خاصة لمواجهه جائحة كوفيد 19.ومن الجدير بالذكر أن مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية، بناءً على طلب رئيس الأساقفة منير حنا، قد أرسل بيانًا في 25 يونيو 2020 عبر فيه عن تمنياته أن تصل الدول الثلاث المشتركه فى النيل الأزرق إلى حل لايضر بأى من الدول الثلاث.