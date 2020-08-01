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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المنزلاوي»: القيادة السياسية مهتمة بالنهوض بالصناعة وتطويرها

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:04 م
المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي
علا العلاف
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أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.

ونبه "المنزلاوي" علي أهمية تطبيق نموذج الشراكة القطاع الخاص بقطاع الأعمال العام، وكيفية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الأعمال الأخرى.

وأشار "المنزلاوي" إلى أنه يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به، من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقه ومرحلة جديدة.

وفيما يخص تدفق المنتجات والبضائع الأجنبية إلى السوق المصرية. أضاف "المنزلاوي" أنه في ظل توجه العديد من الدول للتصدير بشراهة وغزو الأسواق لكسر حالة الركود التي تسيطر عليها نتيجة انتشار فيروس كورونا وتبعاتها علي التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.

وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات لحماية الأسواق المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ضد السلع والبضائع المستوردة، خاصة والتي لها مثيل مصري، وذلك باتخاذ الحكومة خطوات وإجراءات عملية وجادة وصارمة لحماية الصناعة الوطنية، وذلك على مستوى المشروعات الحكومية والقطاع الخاص.

أكد أن الصناعة المصرية لديها الاستعداد لمنافسة أي منتجات من الخارج ولكن إذا تهيأت لها نفس الظروف والإمكانيات التي تساعد على تطويرها والنهوض بها للتعزيز من تنافسيتها.

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