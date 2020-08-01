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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: علاقة الإخوان بالمخابرات التركية أصبحت واضحة (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:03 م
الإخوان
الإخوان
ياسمين عباس
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قال الكاتب محمود بسيوني إن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم عسكري لديه أعضاء لديهم شبكات عنقودية، والإعلام بالنسبة لهم أداة مهمة لمخاطبة الناس، ويعتبرون الإعلام أداة تجنيد الأتباع الجدد والتأثير عليهم، وإعطاء صورة مزيفة عن هذه الجماعة.

وأضاف "بسيوني" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الجماعة تعمل بأكثر من عقل الآن، ونرى فيها أن علاقتها بالمخابرات التركية أصبحت واضحة، وأصبح هناك عقلا يدير تحركات تلك الجماعة، وما نراه الآن في الأزمة الإعلامية بين إعلام الإخوان في إسطنبول وإعلام الإخوان في لندن.

وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية داخل الجماعة، فهي جماعة ليست لها علاقة بالوطن، حيث أنها ترى الوطن في أي مكان كان مجرد حفنة من التراب، وأن مشروعها الوحيد هو مشروع الخلافة، وهذا يتنافى تماما مع مشروع عثماني جديد يحدث في المنطقة، ونرى أبعاده وتفاصيله وتحركاته يوما بعد يوم في تصاعد كبير.

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