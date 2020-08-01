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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 33 من طاقم سفينة سياحية نرويجية بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:57 م
طاقم سفينة سياحية
طاقم سفينة سياحية نرويجية بكورونا
وكالات
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أعلنت شركة السفن السياحية النرويجية "هورتيجروتن"، اليوم السبت، أن التحاليل المعملية أثبتت إصابة 33 فردًا من طاقم إحدى سفنها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت شركة "هورتيجروتن" إن عدد الحالات ارتفع من أربع إصابات، اليوم السبت، فيما جاءت نتائج التحاليل لـ120 فردًا آخرين من الطاقم سلبية للفيروس، وأعيد إجراء التحاليل لخمسة آخرين من الطاقم.

ولم تظهر الأعراض على أي من طاقم السفينة البالغ 158، بما في ذلك هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للفيروس، ولا يزالون قيد الحجر الصحي على متن سفينة "روالد أموندسن" الراسية عند رصيف في ترومسو بالنرويج.

وجرى إنزال كل الركاب من السفينة الآن، وتردد أنه كان هناك 380 شخصًا على متنها على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وقالت كاترين كريتوفرسن، كبيرة الأطباء في ترومسو، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه سوف يتحتم على كل من ركبوا السفينة مؤخرا الدخول في حجر لمدة عشرة أيام.

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