«وكيل صحة قنا» يتابع سير العمل بالوحدات الصحية

تفقد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الوحدة الصحية بأولاد عمرو ووحدة الترامسة، وذلك لمتابعة العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى.في بداية الزيارة قدم وكيل الوزارة التحية للفريق الطبي، مهنئًا لهم على قدوم عيد الأضحى المبارك، وخلال الزيارة تأكد من وجود الفريق الطبي بالوحدات الصحية والتزامهم بالحضور والانصراف، فضلًا عن اهتمام الفريق من الأطباء والتمريض بالالتزام بتطبيق سبل مكافحة العدوى.كما تأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة من توافر المستلزمات الطبية، مشددًا على التوفير المستمر للأدوية والمستلزمات الطبية خدمة للمواطنين.وقال وكيل الوزارة إنه تفقد مستلزمات الطوارئ اللازمة وتوفير الأمصال اللازمة ومستلزمات مكافحة العدوى، مؤكدًا على ضرورة بذل أقصى مجهود لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية لائقة.