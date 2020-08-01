هدوء تام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالوادى الجديد (صور)

خلت الشوارع والميادين منذ صباح اليوم السبت، بمحافظة الوادي الجديد، بسبب إرتفاع درجة الحرارة لليوم الثاني على التوالي في أيام عيد الأضحى المبارك.وقد اتجهت الأهالي إلى تأدية العادات والتقاليد الواحاتية قبل زفاف العرسان ليلا، بتقديم وجبة الغداء لأهالي القرية، تخليدا لسنة النبي بتقديم فدية وذبحها وتفريقها على أهالي القرية والقري المجاورة.وتتوافد أهالي الوادي الجديد على الكافيهات والميادين بعد إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك خلال الفترة المسائية، حيث يفضل الأهالي الخروج إلى الأماكن المفتوحة هروبًا من ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 47 درجة مئوية.وشهدت مداخل ومخارج المدن بالخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، وجود أمني مكثف لتأمين تلك المناطق، وتسيير دوريات أمنية راكبة إلى المناطق التي تشهد توافد المواطنين احتفالًا بالعيد بمناطق الممشى السياحى لتأمين سلامة المواطنين.