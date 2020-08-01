«رجال الأعمال»: للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور في نهوض الاقتصاد

أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج المحلي، فضلا عن دوره في توفير فرص عمل كثيرة.وأضاف الشافعي لـ"الدستور"، أن القطاع شهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية بسبب الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن القطاع يواجه أيضًا تحديات في عملية تسويق المنتجات.وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تعتزم إنشاء شركة لتسويق منتجات تلك القطاع، بالإضافة إلى العمل على تصدير منتجات القطاع للخارج، موضحًا أن القطاع يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو في الناتج القومي.