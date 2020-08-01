خبير أمريكي يشكك في لقاحات روسيا والصين لعلاج كورونا

شكك خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في الولايات المتحدة، في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في روسيا والصين.وقال فاوتشي في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، "آمل حقًا في أن يختبر الصينيون والروس لقاحاتهم قبل استخدامها على أي فرد".وأضاف فاوتشي أن الإعلان عن تطوير لقاح يمكن توزيعه حتى قبل اختباره يطرح في رأيه مشكلة.ويرى فاوتشي أن الولايات المتحدة لن تضطر للاعتماد على لقاحات تطورها دول أخرى، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.وأعلنت روسيا أنها ستبدأ، اعتبارًا من سبتمبر وأكتوبر الإنتاج الصناعي للقاحين ضد كورونا طورهما باحثون من مراكز حكومية.ووصف كيريل ديميترييف رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول تطوير أحد اللقاحين، السباق الحالي لإيجاد لقاح لكورونا، باستكشاف الفضاء.وقال ديميتريف لشبكة سي إن إن، إن الأمريكيين فوجئوا عندما سمعوا إشارة سبوتنيك أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957. وأضاف أنه سيكون الأمر نفسه مع اللقاح، ستكون روسيا في الطليعة لتطويره.ولم تكشف موسكو البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.وأظهرت عدة مشاريع لتطوير لقاحات نتائج مشجعة، بينها مشروع صيني يتم بالتعاون بين معهد أبحاث عسكرية ومجموعة كانسينو بيولوجيكس لإنتاج الأدوية.وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو الماضي استخدام اللقاح في صفوفه، حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته، وفقا للشرق الأوسط.وبلغت ثلاثة لقاحات تطور في الدول الغربية المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة موديرنا الأمريكية، وآخر تطوره جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع مختبر أسترا زينيكا، وثالث لتحالف بايو إن تيك - بفايزر الألماني - الأمريكي.