تفاصيل اتهام عامل بهتك عرض فتاة أمام منزلها بمدينة نصر

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول مع "أحمد" عامل على خلفية اتهامه بهتك عرض "نورا" طفلة لم تبلغ 12 سنة، بدائرة قسم مدينة نصر أول، وتبني أنه قَبَّل الطفلة من فمها ثم حسر ملابسها السفلية عنها واستطالت يده لموضع عفتها.استمعت النيابة لأقوال والدة المجني عليها "إلهام" موضحة أنها حال تواجدها بمنزلها تناهى إلى سمعها صوت صياح نجلتها أسفل العقار سكنها وبالنزول أبصرت المتهم حاملا نجلتها ويعتدي عليها على النحو المشار إليه وما أن شاهدها حتى فر، وتمكن أهالي المنطقة من ضبطه.وقال "وليد" صاحب معرض سيراميك، أحد شهود العيان، إنه حال تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة تناهى إلى سمعه صوت والدة المجني عليها وأبصرها تطارد المتهم إلا أنه تمكن من ضبطه رفقة أهالي المنطقة ونمي إليه قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وهتك عرضها.واستمعت النيابة العامة لأقوال محمد مجلي نقيب ومعاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر الأهالي في تجمع فتوجه إليهم، فقابل والدة المجني عليها وأخبرته بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها، وتبين صحة الواقعة.