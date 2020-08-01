السعودية تسجل 1573 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجل 1573 إصابة جديدة بكورونا و1890 حالة شفاء و21 وفاة.وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة جراء الفيروس إلى 275 ألفًا و905 حالات.وذكرت الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسجيل 4 آلاف و460 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 235 ألفًا و658 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 24 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2866 وفاة.