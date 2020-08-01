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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زاهى حواس ردًا على «ماسك»: الفراعنة هم بناة الأهرام والملك رمسيس من دلتا مصر

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:38 م
زاهي حواس
زاهي حواس
مها صلاح
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قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، ردًا على الملياردير إيلون ماسك، الذي غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "كائنات فضائية أنشأت الأهرامات على ما يبدو"، إن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، والملك رمسيس مصري أصيل، مشيرًا إلى أن تغريدة "ماسك" لا أساس لها من الصحة.

وأشار حواس، إلى أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية، تثبت أن الأهرام هم من بنوا الأهرامات، وأن الملك رمسيس شرقاوى من الدلتا.
وأن هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر العمال والنبلاء تشير إلى  خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة الـ 18.

وأن مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عامًا.

وقد كُشف مؤخرًا عن بردية وادي الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طرة، وأعلن عن أن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى أفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش.

وأرجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتي يعرف أن الأهرامات ليست لها صلة بالفضاء وأن بناة الأهرام هم المصريون وأن الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي.

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