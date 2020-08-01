تفاصيل اتهام أخصائي تسويق بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر

حصلت "الدستور" على نص تحقيقات نيابة القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، في اتهام "زياد" أخصائي تسويق بهتك عرض "جوليا" أجنبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وذلك بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها.وقالت المجني عليها خلال التحقيقات أنها تحمل الجنسية النمساوية وبناء على رغبتها في تعلم اللغة العربية في مصر عرضت صديقتها عليها التواصل مع المتهم لمساعدتها واتفقا على استئجار شقة لها، وتقابلت معه وعرض عليها آنذاك السكن رفقتها مع اقتسام الأجرة فقبلت حتى يوم الواقعة.وفوجئت به عائدا للمنزل وتوجه لغرفتها متعديا عليها بأن استلقي عليها حال نومها مكبلا يداها وهتك عرضها بأن تحسس وأمسك مواطن عفتها حال مقاومتها له فقامت بتهدئته وعاد وارتكب هذه الأفعال مرة أخرى فتمكنت من الفرار منه للشارع وتقابلت مع سائق تصادف مروره فتواصل مع الشرطة مبلغا بالواقعة.واستمعت النيابة العامة لأقوال "حسن"، سائق، موضحا أنه أبصرها تهرول فتوقف لها وأبلغته بقيام المتهم بهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها جنسيا بالقوة فتواصل مع رجال النجدة وحال ذلك حضر المتهم إليهما معتذرا لها عما بدر منه إلا أنها رفضت اعتذاره وجري ضبطه بوصول الشرطة.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محي الدين معاون مباحث مدينة نصر أول، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرضها بالقوة والعنف بأن أمسك بها من مواطن عفتها دون رضاها وحدثت إصابته بعنقها حال مقاومتها له إلى أن تمكنت من الفرار منه والإبلاغ عنه.