53 ألف طن رصيد حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادره سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 9 سفن.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6527 طن قمح.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53019 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنًا.