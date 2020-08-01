«الشاعر»: إقبال من السياح على مدن الساحل الشمالي في العيد (فيديو)

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، إن مدن الساحل الشمالي بالكامل تشهد إقبالًا كبير من السياح خلال أيام العيد، وبالأخص الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية.وأضاف هشام الشاعر، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن نسبة الإشغال بتلك المدن 100% من نسب الإشغال المصرح بها خلال أزمة كورونا وفترة التعايش الحالية.وأشار إلى أن هناك تفاهم من قبل إدارات الفنادق والنزلاء على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ منذ دخوله للفندق بقياس درجات الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة.وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن أي منشأة سياحية تابعة لوزارة السياحة ممنوع بتاتا أن تمنع أي شخص من نزول البسين، طالما ملتزم بلبس السباحة سواء بكيني أو بوركيني.