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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام: ما يصل إلى 800 ألف شخص غادروا بؤرة تفشى كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:27 م
كورونا فيتنام
كورونا فيتنام
وكالات
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قالت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، إن ما يصل إلى 800 ألف زائر غادروا مدينة دانانج، بؤرة
تفشي فيروس كورونا المستجد في فيتنام، إلى مناطق أخرى في البلاد منذ أول يوليو.

وسجلت فيتنام الأسبوع الماضي أولى حالات العدوى المحلية لمرض كوفيد-19 منذ ما يربو على ثلاثة أشهر في دانانج، وهي مقصد سياحي مهم.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة في البلاد إلى 586 ومعظم الحالات الجديدة مرتبطة بثلاثة مستشفيات في دانانج.

وأعلنت الوزارة في بيان أن أكثر من 41 ألف شخص ترددوا على المستشفيات الثلاثة منذ أول يوليو.

كما أعلنت فيتنام أول حالتي وفاة بالمرض أمس الجمعة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى ثلاثة اليوم السبت.

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