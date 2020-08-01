إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بالمنصورة

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم السبت بإصابات مختلفة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة توشكى بمدينة المنصورة.وكان اللوء رأفت الفقي مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بابقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة توشكى بمدينة المنصورة.وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ تبين إصابة ٣ أشخاص إثر انقلاب السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام القديم لتلقى العلاج اللازم.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فيما تم إزالة آثار الحادث.