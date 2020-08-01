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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قورة يطالب مرشحى «الشيوخ» بترشيد إنفاق الدعاية الانتخابية

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:18 م
المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
أشرف لاشين
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طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، بترشيد الإنفاق في حجم الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على حجم إنفاق المرشحين.

وتابع قورة، في بيان له اليوم: "يجب تفعيل دور لجان المراقبة على الدعاية الانتخابية والتي نصت عليها المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، لتوفر بيئة انتخابية متوازنة مكفول فيها مبدأ تكافؤ الفرص".

وأشار قورة، إلى أن المادة (20) من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والمادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والتي وضعت حدًا أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح، في الوقت الذي جاءت المادة (26) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 التي نظمت تلقي المرشحين للتبرعات النقدية والعينية ووضعت لها حدًا أقصى لا يتجاوز 5% من قيمة الحد الأقصى الذي حددته المادة (25) من ذات القانون، وهو ما تم تجاوزه أيضًا وبفارق كبير جدًا.

وأكد قورة، على أن ترشيد الإنفاق للدعاية الانتخابية والالتزام بالمواد المنظمة للدعاية وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ يسهم بشكل كبير في خلق بيئة خصبة للمنافسة التي تفرز كوارد حقيقية قادرة على التمثيل الشعبي تحت القبة، ومنح باقي المرشحين فرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم للناخبين، وفي النهاية هذا الأمر سينعكس على الغرفة التشريعية الثانية التي تتطلب وجود كوادر حقيقية.

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