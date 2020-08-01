«التعليم» تحدد طلاب الثانوية العامة المسموح لهم بدخول الدور الثانى

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة حددت فئة الطلاب المسموح لهم دخول الدور الثاني بالثانوية العامة.وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن الفئات المسموح لهم دخول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة هم:1- من رسبوا في مادتين فأقل بامتحان الدور الأول.2- الذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني، أو مرضي بشهادة مرضية، ففي هذه الحالة يستفيدوا بالدرجة الفعلية للمادة.3- الطلبة الذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر، موضحا أن الطالب الذي رسب في 3 مواد دون عذر قانوني يعتبر راسبا ولا يحق له دخول امتحان الدور الثاني.ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، مساء الثلاثاء المقبل، على أن يتم إعلانها الأربعاء.