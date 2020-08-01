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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصادر بـ«التعليم»: 60 ألف طالب بالثانوية استفادوا من درجات الرأفة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:42 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 60 ألف طالب تقريبا بالثانوية العامة بشعبها الثلاثة، استفادوا من قواعد الرأفة الجديدة التي أقرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بواقع 10% من النهاية العظمى لكل مادة، تقديرا للظروف التي مروا بها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من أثار.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أكثر المواد التي تم تطبيق درجات الرأفة فيها بنتيجة الشهادة الثانوية والمقرر اعتمادها الثلاثاء المقبل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هي الفيزياء والرياضيات بكامل فروعها، فيما تصدرت مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وبعدها اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى الفلسفة والمنطق لطلاب الأدبي.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية الثلاثاء المقبل، عللا أن يتم إعلانها الأربعاء.

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