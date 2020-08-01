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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مطالب بسرعة الانتهاء من دمج شركات قطاع الأعمال

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:40 م
الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل
أسامة الشندويلي
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طالب الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بسرعة الانتهاء من عمليات دمج شركات قطاع الأعمال العام المشابهة في النشاط في كيان واحد، من أجل تأسيس كيانات اقتصادية كبرى والبدء في العمل من خلال تقليص الشركات إلى عدد معيين.

واضاف في تصريح خاص ل،"الدستور" أن عمليات دمج الشركات تتسم بتوحيد أصول الشركات الغير مستغلة بحيث يتم جمعها وبيعها من أجل تمويل خطة التحديث والتطوير بالشركات، كما أنها تتسم بتوحيد الانشطة الإنتاجية المشابهة، مما يسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة لمتابعة سير العمل والإنتاج، وتحديد مصادر التمويل المناسبة وتوحيد نظم العمل والإدارة.

وأكد أن عمليات الدمج التي جارِ تطبيقها على شركات قطاع الأعمال العام ستسهم في تعظيم إيرادات الشركات وتقليل حجم الخسائر قدر الإمكان وتحقيق التكامل فيما بين الشركات المشابهة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.

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