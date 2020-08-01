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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 5 متعافين من مستشفى الأقصر العام

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:32 م
متعافين من كورونا
متعافين من كورونا
هدى الأمير
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شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحي بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى اليوم السبت، خروج 5 حالات شفاء جديد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لتواصل المستشفى سلسلة نجاحاتها اليومية فى علاج مصابي كورونا.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفًا: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".

ومن جانبه، أكد عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، أنه خرجت اليوم 5 حالات شفاء من كورونا، وبذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن 405 حالة شفاء من كورونا و23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.

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