«التموين»: زيادة تراخيص الأوكازيون الصيفي لـ1572 محلا تجاريا

كشفت غرفة العمليات المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة تراخيص المحلات التجارية المشاركة بالأوكازيون الصيفي ثلاثة أضعاف خلال أيام عيد الأضحى، لتسجل ١٥٧٢محلا تجاريا، موضحة أن الأكوازيون مدته شهر لطرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تتراوح مابين ٥ إلى ٦٠% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأكد المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك إقبال كثيف من المحلات التجارية التابعة للقطاعات الخاص والعام والتعاوني، للمشاركة بالأوكازيون.وأوضح، أن المحلات التجارية شاركت بنسب مرتفعة في أوكازيون الموسم الحالي لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال انتشار فيروس كورونا، والسعي إلىتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة.