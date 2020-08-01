رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: زيادة تراخيص الأوكازيون الصيفي لـ1572 محلا تجاريا

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:31 م
الأوكازيون الصيفي
الأوكازيون الصيفي
صلاح عامر
طباعة
كشفت غرفة العمليات المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة تراخيص المحلات التجارية المشاركة بالأوكازيون الصيفي ثلاثة أضعاف خلال أيام عيد الأضحى، لتسجل ١٥٧٢محلا تجاريا، موضحة أن الأكوازيون مدته شهر لطرح السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تتراوح مابين ٥ إلى ٦٠% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأكد المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك إقبال كثيف من المحلات التجارية التابعة للقطاعات الخاص والعام والتعاوني، للمشاركة بالأوكازيون.

وأوضح، أن المحلات التجارية شاركت بنسب مرتفعة في أوكازيون الموسم الحالي لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال انتشار فيروس كورونا، والسعي إلى
تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

شعراوى: توجيهات بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ«البوركينى»

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

مصادر بـ«التعليم»: 79%؜ نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020

رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

السيسى يهنئ الإمارات على بدء تشغيل «محطة براكة»: تجسد الحلم المنشود للأمة العربية

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق يوميا؟

دراسة تكشف عن خطر العزلة الاجتماعية على النساء

مواد غذائية غنية بالكوليسترول «الضار»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

مشروع «كلمة» يطلق سلسلة ترجمات عن كتب الأوبئة

حكاية «بقوم» النجار القبطي الذي شارك في بناء الكعبة

عرض «الحادثة» على مسرح الغد بالعجوزة الليلة

«الثقافة» تعرض فيلمًا عن عمر الشريف.. وصالون لمصطفى محمود أونلاين