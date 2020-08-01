«المجلس العالي قبل 200 عامًا».. تاريخ المجالس النيابية في مصر (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يستعرض تاريخ المجالس النيابية في مصر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس الجارى.وأشار التقرير، إلى التاريخ الطويل للحياة النيابية فى مصر، حيث أن القاهرة كانت مهد الحياة النيابية، وقبل 200 عام سجلت مصر اسمها كأول دولة يوجد بها انتخابات برلمانية فى منطقة الشرق الأوسط، فى القرن الـ 19، وما عرفت وقتها بالمجلس العالى.وتحدث عن التطور الذى شهدته مصر وصولًا إلى المجلس شورى النواب والذى يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات تشريعية وذلك فى عهد الخديوى اسماعيل، وغيرها من المجالس النيابية وكيفية تشكيلها خلال القرن الـ 20، وصولا إلى الشكل الحالى للحياة النيابية فى مصر، حيث تتكون من غرفتين الغرفة الأولى: مجلس النواب، والغرفة الثانية: مجلس الشيوخ الذى عاد للحياة السياسية بعد تعديلات دستورية، وتستعد الدولة المصرية لأول انتخابات خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.