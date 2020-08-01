شفاء 593 من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 593 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 58 ألفا و525 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم السبت، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ593 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.