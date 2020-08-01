شرطة المسطحات المائية تشن حملات مكبرة في المحافظات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية، الأدوية البيطرية تم ضبط (3) قضايا (ثلاجة لحوم- معرض- منفذ بيع) تحوى (116 كيلو جرام لحوم وأسماك) غير صالحة للاستهلاك الآدمي-الذبح خارج المجزر- مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية.وضبط (18) سيارة بنطاق محافظة القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).و ضبط (2) منشأة بنطاق محافظتى "الجيزة، القليوبية" بمخالفات (عدم "توفير مهمات الوقاية للعاملين، وجود سجل للمواد والمخلفات الخطرة، وجود سجل بيئى"- إستخدام المازوت كوقود بديل للتشغيل- التخلص غير الآمن من المخافات الخطرة).و ضبط (7) قضايا بنطاق بالمنطقة المركزية – لإلقاء مخلفات بالطريق العام.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (25) قضية بنطاق المنطقة المركزية.وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط ( 5) مخالفات لوحدات نهرية.فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة المتنوعة تم تنفيذ (47) قرار إزالة متنوعة بنطاق محالفظة القليوبية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.