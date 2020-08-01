الجيش اللبنانى: البلاد تمر بظروف استثنائية

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة لم تأل جهدا في المحافظة على أمن واستقرار لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في شهر أكتوبر من العام الماضي وما تبعها من أزمة اقتصادية وانتشار لوباء كورونا المستجد.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، لقائد الجيش اللبناني، اليوم السبت، على رأس وفد من قيادة القوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش اللبناني، حيث نوه الرئيس اللبناني بدور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه سيواصل العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تشهدها البلاد.وشدد العماد عون، على أن الجيش اللبناني تحمل المهمات الشاقة بكل شرف وفخر؛ لأن ما تقوم به القوات المسلحة هو واجب تجاه لبنان وشعبه، مضيفا: "الجيش لم تنل من عزيمته اتهامات، ولا من معنوياته أي مساس بأبسط حقوقه المعيشية، ومهما كثرت التأويلات وحملات التخوين والاتهامات بالتقصير لتشويه صورته، سيبقى جيشنا الضمانة والركيزة الأساس لبنيان الوطن".وأشار إلى أن لبنان يمر بظروف دقيقة واستثنائية، وأن حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد تتجه إلى مزيد من التأزم، الأمر الذي يتطلب الحكمة في إدارة الأزمات ومواجهتها بما يحفظ كرامة المواطن واستقرار الوطن.