ضبط تاجري سلع غذائية فاسدة القليوبية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ لقيامه بتخزين 5900 كرتونة زبيب زنة الكرتونة 10 كيلو جرام بإجمالى 59 طن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى.وتبين أنه يقوم بإعادة تعبئته وتدويره داخل عبوات أخرى وإثبات تواريخ صلاحية جديدة ممتدة لما بعد تاريخ الصلاحية وإعادة طرحه للبيع، مما يعد غشًا تجاريًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين وضررًا على الصحة العامة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "له معلومات جنائية" لقيامه بإنشاء وإدارة مخزن ملح طعام "بدون ترخيص" وحيازته 50 طن ملح خشن والذى يستخدم فى الأغراض الصناعية "مجهول المصدر" وبدون فواتير أو مستندات.يقوم بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته فى عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.