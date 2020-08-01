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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل أكثر من 200 وفاة و2.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:21 م
كورونا فى إيران
كورونا فى إيران
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم السبت عن تسجيل أكثر من 200 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي يومي، رصد 2548 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 2674 إصابة أمس.

وسجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير 216 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء، مقابل 197 وفاة أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في إيران إلى 306752 منها 16982 حالة وفاة و265830 حالة شفاء.

وأكدت الوزارة أن 4011 مصابا بـ"كوفيد-19" لا يزالون في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 2.482 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

ولا يزال 26 من أصل أقاليم البلاد الـ31 في وضع صحي خطير، 15 منها، وعلى رأسها العاصمة طهران، في حالة وبائية حمراء.

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