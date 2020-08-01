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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط 13 تاجر مخدرات في مختلف المحافظات

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:20 م
ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية: ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، وبحوزتهما (8060 قرص وأمبول وقطرات مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية- مبلغ مالى – هاتفى محمول).

ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 330 جرام- مبلغ مالى– 5 هواتف محمولة- ميزان).

ضبط (3 أشخاص) بدائرتى قسمى شرطة (أول العامرية، ثالث المنتزه) بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام- 750 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان).

ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،800 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمول).

ضبط (شخصين) بدائرتى مركزى شرطة "الإسماعيلية، فايد" بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 39 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،900 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة دمياط.. بمحافظة دمياط، وبحوزته (كمية لمخدرالهيروين وزنت 250 جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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