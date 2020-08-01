البحرية الأمريكية تسخر من المناورات الإيرانية

سخرت البحرية الأمريكية من المناورات التي أجرتها إيران قبل أيام.وهاجمت البحرية الأمريكية نموذجًا مزيفًا لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، وتهكمت قائلة "أنتم خبراء".ونشرت البحرية الأمريكية على حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لحاملة الطائرات المزيفة، وهي لا تزال في ميناء بندر عباس المطل على الخليج العربي.وكتبت البحرية معلقة على الصورة "إيران تبني السفينة الهدف، مضيفة الإيرانيين خبراء في ذلك".من جانبها، ذكرت صحيفة بريطانية الأمر، وقالت إن الجملة الأولى تشير إلى أن تصميم الجزء العلوي من السفينة كان ضعيفًا وغير محصن، كما هو المعروف عن هذه السفن.وتظهر نظرة عن قربة للسفينة الوهمية أن جدرانها غير مجوفة، لكن الشكل العام يماثل حاملة الطائرات الأمريكية من طراز نيميتز.وكانت إيران بثت لقطات مهاجمة السفينة المزيفة، في إطار مناورات عسكرية استخدمت فيها عدة أسلحة، ووصفها الجيش الأمريكي بـ"المتهورة وغير المسؤولة".وأظهرت لقطات من الفيديو قوارب سريعة للحرس الثوري تحوم حول السفينة، قبل قطع هذه اللقطات وتحويلها إلى البر حيث كانت الصواريخ تنتطلق من شاحنات عسكرية.وفي وقت، لاحق نفذت عمليات إنزال على متنها.وبدا أن إيران تحاول استعراض قوتها أمام الولايات المتحدة، لكن العرض يبدو ضعيفًا للغاية مقارنة بالقوة الأمريكية الجبارة التي تتجسد في إحدى صورها بـ11 حاملة طائرات، وفق صحيفة "ديلي ميل".ولم تملك إيران أي حاملة طائرات، باستثناء تلك المزيفة التي جرى تدمير جزء منها بالصواريخ.