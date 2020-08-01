ضبط 3 «ديلرات» بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.حيث تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وزنت 500 جرام- طبنجة- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة).بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.