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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يكشف غموض جريمة اختطاف صيدلي بالمنوفية

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:15 م
الأمن
الأمن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح "أمن المنوفية" في كشف ملابسات واقعة اختطاف صيدلي ومطالبة أهليته بدفع مليون و200 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وضبط مرتكب الواقعة

تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب خلاله فدية (مليون و200 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح (شقيقه "صيدلى" مقيم بدائرة المركز) والمُبلغ بغيابه بتاريخ 23 الجارى بالمركز.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن تحديد مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص (صيدليان – سائق) لخلافات مالية بينهم وقضايا منظورة أمام المحاكم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وقيام المتهمان الآخران بالتخلى عن المختطف عقب علمهما بضبط أحدهم وهروبهما.. وبمواجهة المتهم المضبوط بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقرر أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه عقد العزم على اختطافه وطلب مبلغ الفدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالإستعانة بباقى المتهمين نظير تحصلهما على مبلغ (100 ألف جنيه)، وبتاريخ الواقعة قاموا باستدراج المجنى عليه من مدينة 6 أكتوبر إلى دائرة المركز لإنهاء تلك الخلافات واقتياده إلى منزل أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية واحتجازه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ الفدية، إلا أنه عقب ضبطه وعلم المتهمين قاما بإطلاق سراح المجنى عليه وهربا خشية ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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