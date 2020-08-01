رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

138 إصابة جديدة بكورونا في ديالي العراقية

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:15 م
كورونا في ديالي العراقية
كورونا في ديالي العراقية
أش أ
طباعة
أعلنت دائرة صحة ديالي العراقية، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة شفاء.

وقال فارس العزاوي، مدير إعلام صحة ديالي، في تصريحات، نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم السبت، إن المحافظة سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح العزاوي، أن العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بلغ 3 آلاف و833 إصابة، وحالات الشفاء 2983 حالة شفاء فيما بلغت عدد الوفيات 131 حالة.

موضوعات متعلقة

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

السيسى يهنئ الإمارات على بدء تشغيل «محطة براكة»: تجسد الحلم المنشود للأمة العربية

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق يوميا؟

دراسة تكشف عن خطر العزلة الاجتماعية على النساء

مواد غذائية غنية بالكوليسترول «الضار»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

مشروع «كلمة» يطلق سلسلة ترجمات عن كتب الأوبئة

حكاية «بقوم» النجار القبطي الذي شارك في بناء الكعبة

عرض «الحادثة» على مسرح الغد بالعجوزة الليلة

«الثقافة» تعرض فيلمًا عن عمر الشريف.. وصالون لمصطفى محمود أونلاين