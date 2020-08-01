138 إصابة جديدة بكورونا في ديالي العراقية

أعلنت دائرة صحة ديالي العراقية، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة شفاء.وقال فارس العزاوي، مدير إعلام صحة ديالي، في تصريحات، نشرتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم السبت، إن المحافظة سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح العزاوي، أن العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بلغ 3 آلاف و833 إصابة، وحالات الشفاء 2983 حالة شفاء فيما بلغت عدد الوفيات 131 حالة.