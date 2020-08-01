سائق يشعل النار في «نسيبه» ثانى أيام العيد بالباجور

استيقظ أهالي قرية ميت عفيف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، على واقعة الشروع في قتل شاب حرقا على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما.تلقي مدير أمن المنوفية اللواء أحمد فاروق، إخطارا من الرائد هيثم النطاط رئيس مباحث الباجور بتلقيه بلاغ بقيام "إبراهيم" 32 سنة، سائق، بإلقاء البنزين على نسيبه "رضا" 42 سنة وإشعال النيران به، بسبب خلافات سابقة بينهما.وتبين أن بينهما خلافات سابقة بسبب المصاهرة، وأصيب المجني عليه بحروق من الدرجة الثالثة وتم احتجازه بمستشفى الجامعة بشبين الكوم وحالته العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.