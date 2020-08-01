السيسى يهنئ الإمارات على بدء تشغيل «محطة براكة»: تجسد الحلم المنشود للأمة العربية

وأعلنت الإمارات، اليوم، عن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد: "نعلن اليوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية فى العالم العربى، فى محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل.