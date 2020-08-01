السيسى يهنئ الإمارات على بدء تشغيل «محطة براكة»: تجسد الحلم المنشود للأمة العربية
السبت 01/أغسطس/2020 - 01:12 م
ياسمين محمودطباعة
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإمارات، اليوم السبت، على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، قائلا :"إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق".
وقال السيسي فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".
وقال السيسي فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".
وأعلنت الإمارات، اليوم، عن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد: "نعلن اليوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية فى العالم العربى، فى محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد: "نعلن اليوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية فى العالم العربى، فى محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل.