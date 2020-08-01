سيارات «حماية المستهلك» تجوب الشوارع لتلقي شكاوى المواطنين (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرا حول انتشار سيارات جهاز حماية المستهلك، والتي تجوب الشوارع فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، لتلقى شكاوى المواطنين ورقابة الأسواق.ويأتى ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.وانطلاقًا من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري.