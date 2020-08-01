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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابتان جديدتان بكورونا في نيوزيلندا

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:11 م
كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا
أش أ
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سجلت نيوزيلندا، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم اكتشافهما أثناء تواجدهما في العزل المنزلي، إضافة إلى 3 مسافرين غادروا البلاد وتم اكتشاف إصابتهم في الخارج، أحدهما في كوريا الجنوبية واثنين في أستراليا.

وأشارت صحيفة "إن زي هيرالد" النيوزلندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن الإصابتين المتواجدتين داخل نيوزيلندا هما إمرأتين في العشرين من عمرهما وسافرتا معا من باكستان مرورا بدبي في 27 يوليو الماضي، وهما حاليا في العزل المنزلي على أن يتم نقلهما إلى منشآة الحجر الصحي في أوكلاند.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيان وزارة الصحة النيوزيلندية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبح حاليا 1212 حالة، مشيرة إلى أن اليوم السبت هو الـ91 في نيوزيلندا دون تسجيل حالات جديدة تمت إصابتها محليا عن طريق انتقال العدوى داخل البلاد.

وفيما يخص المصابين الذين تم اكتشافهم بعد مغادرة نيوزيلندا، أكدت وزارة الصحة في بيانها أنها لم تجد أي دليل على انتقال العدوى منهم إلى أي من المقيمين في البلاد، موضحة أنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا على كل من تواصلوا معهم وجاءت النتائج سلبية.

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